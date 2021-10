Entra in un panificio e ruba i soldi dalla cassa, è "caccia" al ladro

Entra in un panificio di via Callidratide e, approfittando della momentanea assenza del titolare e della commessa, mette le mani dentro la cassa e arraffa tutti i contanti presenti. Un furto in piena regola quello realizzato nell’attività commerciale, da un uomo che è riuscito subito a dileguarsi. Il titolare e la commessa sopraggiunti nei locali di ingresso e di rivendita, dal laboratorio retrostante, non appena hanno sentito il rumore della cassa che si apriva, hanno scorto le spalle di un individuo che, a gambe levate, stava uscendo dalla porta d’ingresso. Buttato un occhio dentro il registratore di cassa, subito è stato accertato che tutti i contanti che vi erano custoditi – circa 40 euro – erano scomparsi.

E’ stato lanciato, immediatamente, senza perdere un solo secondo, l’allarme al numero unico d’emergenza: il 112. In via Callicradite sono arrivate le pattuglie della sezione Volanti della Questura che hanno rastrellato vie e vicoli alla ricerca di quell’uomo – verosimilmente un agrigentino o un tunisino – che indossava una felpa. Nonostante le ricerche, non è saltato fuori nessun indizio, né tracce del malvivente che è riuscito – agendo in maniera fulminea – ad appropriarsi di quanto c’era nella cassa del panificio. Gli agenti hanno anche verificato, e subito, la presenza di impianti di videosorveglianza, sia a presidio dell’attività commerciale che ha subito il furto, sia nelle immediate vicinanze.