Secondo furto in 48 ore al Libero consorzio: banda delle macchinette sempre in azione

Nuovo furto - dopo neanche 48 ore - al Libero consorzio di via Acrone. Esattamente per come era già successo, il ladro - probabilmente sempre lo stesso - hanno svuotato le cassette dei distributori di snack e bibite.

Il ladro dopo avere scavalcato il cancello d’ingresso e forzato un infisso, si è messo "al lavoro" nell'edificio. Ieri mattina, al momento della riapertura degli uffici, l'ennesima scoperta e il nuovo Sos. In via Acrone sono accorsi, esattamente come il primo episodio, i poliziotti della sezione Volanti che hanno anche acquisito dei filmati da alcuni impianti di videosorveglianza.

Non ci sono certezze, ma appare probabile che la "mano", in entrambi gli episodi criminali, sia sempre stata la stessa.