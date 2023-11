Entra di notte in un negozio, scassina distributore di bevande e ruba 400 euro: 30enne a giudizio

Entra di notte in un negozio di attrezzi agricoli di Canicattì e scassina un distributore automatico di bevande portando via parte dell'incasso di circa 400 euro. Due anni dopo i fatti la vicenda approda in aula.

Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha disposto la citazione a giudizio di Luca Lo Giudice, 30 anni, di Canicattì, per l'accusa di furto aggravato. L'episodio al centro della vicenda risale alla notte fra il 16 e il 17 settembre del 2021.

Lo Giudice, in particolare, dopo essersi introdotto all'interno dell'azienda di via Alcide De Gasperi, avrebbe danneggiato la gettoniera. La prima udienza è stata fissata per il 25 marzo davanti al giudice Manfredi Coffari. Il difensore, l'avvocato Calogero Lo Giudice, potrà chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.