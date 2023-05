Il furto in casa del sindaco di Naro: i ladri hanno portato via biancheria, ma anche 2.500 euro

Biancheria, tutta quella che sono riusciti a trovare, ma anche 2.500 euro in contanti. Questo il bottino del furto messo a segno - tra il 30 aprile e il 3 maggio - nell'abitazione, in via Dante, del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato la porta d'ingresso e, indisturbati, hanno rovistato in ogni dove, mettendo naturalmente tutto a soqquadro.

A denunciare quanto accaduto nella sua abitazione di residenza, ma non di domicilio, è stato lo stesso primo cittadino che ieri s'è recato alla caserma dei carabinieri del paese. Il danno provocato al sindaco Brandara è risultato essere coperto da polizza assicurativa. E' stata naturalmente - è la procedura - avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

I carabinieri di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno avviato le indagini per provare ad identificare i balordi che hanno razziato la casa disabitata da tempo, ma non abbandonata. Sdegno è stato già espresso, nella giornata di ieri, dal sindaco Brandara che ha anche lanciato un appello affinché tutto le venga restituito in forma anonima. "Ripongo la massima fiducia nello Stato perché si possa venire a capo di questa vicenda e mi possa essere restituito quanto rubato - ha detto, ieri, Maria Grazia Brandara -. Oggetti di enorme valore sentimentale, ricordo per me di chi non c'è più".