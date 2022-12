Si intrufolano nell'appartamento e rubano 16 mila euro nascosti nell'armadio della camera da letto

Forse sapevano dove cercare? O hanno rovistato talmente bene che sono riusciti a trovare, e a portare via, l’importante bottino? Ben 16 mila euro – custoditi all’interno di un armadio della camera da letto – sono stati rubati da un appartamento di via Brescia a Sciacca. Un danno importantissimo, per i proprietari della residenza, che non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

Il furto è stato messo a segno in pieno giorno: dalle ore 9 alle 13, ossia durante l’assenza dei padroni di casa. Sembra scontato che la banda di malviventi – difficile ipotizzare che possa essere entrato in azione un solo delinquente – avesse studiato orari e spostamenti dei residenti in quell’appartamento. E non appena hanno avuto campo libero, si sono appunto intrufolati e messo a segno il colpo. A fare la scoperta, non appena rientrata in casa, è stata la proprietaria dell’abitazione, una disoccupata sessantunenne, che non ha potuto far altro, fra incredulità, sgomento e rabbia, che chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma hanno perlustrato l’intera zona, mettendosi a “caccia” di possibili sospetti. Sono state, naturalmente, avviate le indagini per provare, laddove possibile, ad identificare chi si è intrufolato nell’appartamento e ha portato via un bel gruzzoletto.

E’ stata, chiaramente, informata la Procura della Repubblica che si occuperà di coordinare l’inchiesta aperta. In città, la voce del maxi furto circola da più giorni. Ed effettivamente le “voci” corrispondono al vero perché dei ladri sono riusciti ad arraffare non poche centinaia di euro e qualche monile, ma ben 16 mila euro.

Non pare proprio – ma il riserbo degli investigatori è categorico – che sia stato portato via altro, né preziosi, né prodotti informatici. Ecco perché, ma è semplicemente un’ipotesi, non è escluso che chi ha agito sapeva.