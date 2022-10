Banda di ladri “visita” scuola: portati via i personal computer

Entrano all’interno dell’istituto scolastico e fanno “man bassa” senza risparmiare nulla: portati via personal computer ed altre apparecchiature di valore dalla scuola intitolata a Salvatore Scifo, uno dei fondatori della Democrazia cristiana, esponente politico del dopoguerra e deputato regionale.

I ladri hanno messo a segno il “colpo” durante la notte riuscendo ad intrufolarsi all’interno della struttura e a penetrare nelle aule in cui erano stati installati i pc. Hanno agito indisturbati portando via tutto senza risparmiare nulla. Questa mattina l’amara scoperta da parte del personale scolastico che non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine che adesso si stanno occupando delle indagini.

Al momento non è stato quantificato l’ammontare dei danni provocati dal furto.