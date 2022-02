Ladri in azione a scuola, rubato il portone dell’alloggio del custode

Furto alla scuola elementare e materna "La Carrubba" a Canicattì nel quartiere Oltreponte. I ladri, durante la notte - come si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - hanno divelto e portato via il portone dell'alloggio del custode. L'edificio è attualmente chiuso perchè sono in corso di svolgimento dei lavori di ristritturazione in quanto era stato dichiarato inagibile per la presenza di cemento depotenziato.

Le prime indagini portano a pensare che ad agire siano state più persone visto il peso e le dimensioni dell'oggetto rubato, che probabilmente è stato caricato su un camion o su unfurgone.

A fare la scoperta sono stati gli operai quando hanno cominciato il turno di lavoro nel cantiere di prima mattina. Immediatamente si è provveduto a sporgere denuncia contro ignoti.