Banda di ladri "visita" scuola: portati via due computer e un tablet

Hanno portato via due computer e un tablet. Banda di ladri – difficile, ma non impossibile, che ad intrufolarsi sia anche stato un delinquente solitario – ha “visitato” l’istituto comprensivo “Vincenzo La Carruba” di via Pantalica a Canicattì. Il furto è stato messo a segno fra il primo pomeriggio di sabato, quando il portone della scuola è stato sbarrato e l’alba di lunedì. Proprio all’inizio della settimana, quando l’attività scolastica doveva regolarmente riprendere, è stata fatta la scoperta. A denunciare il raid, alla stazione dei carabinieri di Canicattì, è stata la responsabile dell’istituto comprensivo. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini e, naturalmente, quale primo passaggio investigativo, si sono sincerati sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza posti a presidio dell’edificio scolastico. Telecamere che, qualora presenti e funzionanti, non potrebbero far altro che velocizzare l’inchiesta indirizzata all’identificazione dei ladri.

Era da un po’ di tempo che, a Canicattì, non venivano prese di mira anche le scuole. Nella città dell’uva Italia, negli ultimi mesi, si assiste ad un crescendo di furti di mezzi o su autovetture, ma anche in danno di abitazioni del centro o delle campagne. In questo caso, ai danni dell’istituto comprensivo “La Carrubba”, i delinquenti – dopo aver messo tutto a soqquadro, verosimilmente cercando anche altro di valore, - sono riusciti a portar via due pc e un tablet. Il danno provocato alla scuola non è risultato essere coperto da assicurazione, ma inevitabilmente non può che trattarsi di un danno importante perché farà rallentare le attività. Ai carabinieri della stazione di Canicattì toccherà, adesso, il compito di dare “risposte” anche in merito a questo nuovo fatto di microcriminalità.