Si intrufolano nel ristorante e rubano pc, tablet, bici elettrica e soldi: indagini per identificare i ladri

Una bicicletta elettrica, due tablet, un computer e 500 euro in contanti. Questo il bottino che i criminali sono riusciti ad arraffare da un ristorante di piazzale Giglia. A denunciare, ai carabinieri, il furto è stato il gestore dell'attività di ristorazione. Il danno che ha subito, a quanto pare, non è stato quantificato nell'esatto ammontare e comunque non ha alcuna copertura assicurativa.

I militari dell'Arma hanno già avviato le indagini. Scontato, ma non confermato istituzionalmente, che uno dei primi passi investigativi mossi sia stato quello di verificare eventuali immagini d'interesse da ricavare dagli impianti di videosorveglianza. Su piazzale Giglia ci sono infatti le telecamere del Comune, ma anche quelle di altre attività commerciali. Il furto, e anche questo è importante, è stato circoscritto nell'arco di circa due ore.