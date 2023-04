Rompono lucchetto e tentano furto in ristorante: non trovano nulla e vanno via a mani vuote

Hanno rotto il lucchetto e sono entrati in un ristorante in pieno centro alla ricerca di soldi o qualcosa da portare via ma sono fuggiti a mani vuote.

E' accaduto ieri notte in salita Madonna degli Angeli: a farne le spese un noto ristorante della zona. Sono stati i titolari a fare la scoperta la mattina anche se appunto i malviventi non hanno arrecato danni a parte quelli alla porta di ingresso. Sulla vicenda, avvenuta nel cuore del "salotto cittadino" indaga la polizia, che ha già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.