Ladri in azione nella notte: "ripulito" ristorante in via Pirandello

I malviventi si sono introdotti all'interno della struttura e hanno portato via derrate alimentari e piccoli elettrodomestici

Hanno forzato un infisso esterno, sono entrati in un ristorante e hanno fatto razzia di tutto quanto hanno trovato. E' accaduto nelle notti scorse a Canicattì, in via Pirandello.

Come racconta il Giornale di Sicilia, i ladri dopo aver fatto effrazione dentro l'attività di ristorazione hanno portato via cibo e piccoli elettrodomestici oltre che gli spiccioli contenuti nella cassa.

Indagano le forze dell'ordine.