Il maxi furto di attrezzature a TvA, l'ipotesi: ha agito una banda di specialisti che conosce anche il mercato

Chi ha agito - non una e forse nemmeno due persone - sapeva dove mettere le mani, sapeva come smontare e portare via le attrezzature di TvA (Tele Video Agrigento) e, verosimilmente, conosce anche il mercato per questo genere di apparecchiature. Mentre cresce la rabbia, ed in parallelo la solidarietà per i proprietari della tv privata locale, lievita, e a dismisura, anche il dubbio che si sia trattato di un furto mirato. Perché, a Villaseta non c'è soltanto la postazione di TvA, ma di tante, forse tutte, le emittenti televisive.

Chi ha agito sapeva che le tv hanno liberato, da metà dello scorso anno, le frequenze occupate, lasciando la banda 700 MHz. I delinquenti non hanno infatti oscurato TvA, ma le hanno provocato un danno enorme. Ed il furto, in queste ore, viene "letto" - da molti addetti al settore - anche come "un segnale" per spegnere, in un periodo di grandissima difficoltà per l'editoria televisiva e non solo, una tv libera, capace di dare voce a tutti.

Paradossale comunque che nessuno abbia notato nulla di strano, né abbia visto e segnalato niente. Solita "storia" per carità in terra di Agrigento, dove solo ogni tanto si registrano rare eccezioni, ma inquietante. C'è voluto del tempo, tanto tempo, e ci sono voluti dei mezzi per smontare e portare via i pannelli dell?antenna (che erano stati montati con una gru), i trasmettitori, le parabole e cavi di discesa che costano circa 400 euro a metro. Nessuno, almeno per il momento non ci sarebbero segnalazioni, ha però visto nulla.

Delle indagini si stanno già occupando, dopo un primo sopralluogo sul posto, i carabinieri di Agrigento. Spetterà proprio ai militari dell'Arma riuscire, laddove possibile, ad identificare i componenti di quella che sembra essere una vera banda specializzata. Una banda composta verosimilmente da tecnici e conoscitori del settore, nonché del mercato.

"Ci auguriamo - dicono i proprietari dell'emittente privata - che trovino al più presto l'autore del furto e i complici basisti. Abbiamo scoperto che ci hanno rubato anche il cavo di antenna della postazione della Rupe Atenea".