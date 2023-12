Furto in pieno giorno in piazza Stazione: rubati tutti i regali di Natale da un'auto

Ancora furti in città: i ladri, questa volta, sono entrati in azione in piazza Stazione e hanno preso di mira un'autovettura piena di numerosi regali di Natale appena acquistati.

L'episodio è stato denunciato da una coppia di coniugi alla polizia che ha avviato le indagini e sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.