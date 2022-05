Si intrufolano in casa di campagna e portano via 5 quintali di solfato di ferro

Hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione rurale di contrada Garamoli, nelle campagne di Racalmuto, e hanno portato via ben 5 quintali di solfato di ferro, in sacchi da 25 chilogrammi. E’ ai danni di un impiegato cinquantottenne che è stato messo a segno l’inusuale furto. Il racalmutese ha già denunciato tutto ai carabinieri della stazione cittadina che hanno informato la Procura della Repubblica e avviato le indagini per provare a risalire all’autore dell’anomalo raid di microcriminalità. Il danno provocato all’impiegato non è stato quantificato nell’esatto ammontare, ma sembrerebbe essere veramente importante.

I ladri, verosimilmente, sono andati a colpo sicuro. A quanto pare infatti dall’abitazione rurale di contrada Garamoli, in questo periodo dell’anno disabitata, sono stati portati via soltanto i sacchi di solfano di ferro. Null’altro sarebbe stato appunto toccato. I militari dell’Arma, concentrandosi sulle zone di accesso ed uscita del paese “della ragione”, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Non sarà però per niente semplice riuscire a dare un nome e cognome ai ladri. Certamente hanno agito più persone. Impossibile infatti, vista la quantità di materiale asportato, ipotizzare che possa essere entrato in azione un delinquente solitario.