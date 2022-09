"Furto aggravato e tentata violenza privata", deve scontare poco più di un anno: arrestato

Deve scontare un anno e un mese perché è stato ritenuto responsabile di furto aggravato e tentata violenza privata, reati commessi a Camastra nel 2013. E’ in esecuzione di un’ordinanza, emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, che i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un disoccupato di 54 anni residente a Camastra. L’uomo è stato infatti condannato poiché appunto riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato e tentata violenza privata.

Notificato il provvedimento del tribunale ed effettuate le formalità di rito, il cinquantaquattrenne è stato accompagnato nella sua abitazione dove, appunto, in esecuzione dell’ordinanza, dovrà restare un anno e un mese per espiare la pena, così come disposto dall’autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Camastra naturalmente, quotidianamente, lo sottoporranno – così come sempre avviene in casi di questo genere – a tutti i controlli necessari per appurare se il recluso domiciliare rispetti o meno le prescrizioni imposte. Avviene, del resto, per tutti coloro che sono sottoposti a misure cautelari o stanno invece scontando una pena agli arresti domiciliari.