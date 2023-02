Furto in ottica del centro, trafugata un’ingente quantità di merce

Un grosso quantitativo di occhiali è stato rubato durante la notte nel negozio di ottica ”La Rosa” a Favara. Un colpo messo a segno grazie ad una piccola apertura che si affaccia sulla strada e facilmente raggiungibile trovandosi proprio sul muro in cui insiste l’attività commerciale. E’ bastato rompere la protezione in ferro per avere libero accesso.

I ladri, indisturbati, sono riusciti ad entrare all’interno del negozio facendo razzia di occhiali di ogni tipo, alcuni anche particolarmente costosi. E prima di andare via hanno anche preso l’hard disk sul quale vengono registrate le immagini dell’impianto di video-sorveglianza. In questo modo, dunque, hanno eliminato la possibilità agli inquirenti di analizzare i video che avrebbero potuto consentire la loro identificazione. E’ stato anche neutralizzato l’impianto di allarme così come quello telefonico.

Sul posto i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini.