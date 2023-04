Furto notturno nella "piazza delle istituzioni": ladro "visita" il chiosco-bar e arraffa i soldi lasciati in cassa

Con un cacciavite ha ripetutamente provato a forzare la finestra della porta secondaria d'ingresso. Ci ha provato e riprovato fino a quando ci è riuscito e, indisturbatamente, nonostante stesse colpendo il chiosco-bar di piazza Vittorio Emanuele (laddove si affacciano il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri e la Questura ndr.), ha arraffato i soldi che erano stati lasciati in cassa: circa 100 euro. Ma ha fatto di più. Perché quando s'è accorto che nel locale era presente una telecamera di videosorveglianza ha staccato, dirigendosi nella parte posteriore del locale, il contatore. E lo ha fatto dopo aver forzato la cassetta di custodia.

Incredulità, ma anche rabbia, in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento dove il titolare del chiosco-bar non avrebbe mai pensato che anche il suo locale, che sorge appunto in un'area strategica: di fronte la Questura di Agrigento e sulla parte laterale del comando provinciale dei carabinieri laddove ci sono le finestre della sala operativa, sarebbe stato "visitato" dai malviventi. Anzi da un malvivente solitario. Perché, a quanto pare, ad agire sarebbe stato uno soltanto.

Il colpo non è accaduto nel cuore della notte, ma in un orario - domenica sera, alle ore 23 circa, - in cui lo slargo di piazza Vittorio Emanuele era letteralmente invaso di autovetture e c'era un sistematico andirivieni di gente. Eppure nessuno avrebbe visto nulla, né tanto meno avrebbe fatto scattare segnalazioni mirate.Il titolare del chiosco-bar ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini. Non ci sono certezze al riguardo, ma non è escluso che uno dei primi passi investigativi mossi dai carabinieri sia stato quello di acquisire eventuali filmati ricavati da impianti di videosorveglianza.