Forzano la finestra, si intrufolano nel negozio e portano via 1.200 euro

Senza che nessuno vedesse nulla, né sentisse qualcosa, sono riusciti a intrufolarsi all'interno del negozio "Groups Rp Cash and Carry" di via Ospedale a Ribera. E lo hanno fatto dopo aver forzato la porta di ingresso. Senza rovistare molto, non perdendo quindi molto tempo, si sono appropriati di un cassetta dove erano custoditi 1.200 euro. Ladri in azione, durante la notte di venerdì scorso, nella città delle arance. E sul caso di criminalità hanno già avviato le indagini i carabinieri della tenenza cittadina.

A denunciare il furto con danneggiamento è stato, bussando alla porta della tenenza dei militari dell'Arma, l'amministratore delegato dell'esercizio commerciale di prodotti gastronomici. Il danno complessivo arrecato all'impresa è stato quantificato in poco meno di 2mila euro, coperto da assicurazione.

I carabinieri della tenenza di Ribera hanno, appunto, avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno messo a segno la razzia. Non sarà facile probabilmente identificarli, ma l'attività investigativa è appena cominciata.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.