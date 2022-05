"Rubarono arredi e attrezzature dal Menfi resort beach", citazione a giudizio per due

La Procura di Sciacca ha emesso la citazione a giudizio per furto a carico di Accursio Pendola, 35 anni, di Menfi, e Rosario Di Maggio, di 23. I due - difesi, rispettivamente, dagli avvocati Manuela Sanzone e Calogero Lanzarone - sono accusati di avere rubato vari arredi e attrezzature dal “Menfi Resort Beach”, tra i quali un tavolo da biliardo. Il 23 settembre compariranno dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Sciacca. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia.

Secondo l’accusa oltre al tavolo da biliardo avrebbero portato via dalla struttura ricettiva che è chiusa un divano letto, una piastra a due fornelli elettrici, una griglia in alluminio per areatore, un top da cucina con lavello e fornelli, una rete da letto, due lavelli in acciaio per cucina industriale.