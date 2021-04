Banda di ladri "visita" l'Iacp: portati via più computer, al via le indagini

Si intrufolano all'interno dell'Iacp e portano via alcuni personal computer, monitor e termo scanner. La scoperta del furto, verosimilmente messo a segno durante il week end, è stata fatta e denunciata, alla polizia di Stato, nella giornata odierna. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, così come quelli della Scientifica, hanno rilevato più segni di forzatura e danneggiamento alle porte di ingresso quanto in alcune stanze interne dell'istituto autonomo case popolari.

L'istituto autonomo case popolari di via Bramante è privo di sistemi di video sorveglianza, ma i poliziotti della sezione Volanti hanno verificato l'eventuale presenza di impianti anche nelle immediate adiacenze. Servirà del tempo, verosimilmente, affinché l'attività investigativa dei poliziotti riesca a individuare la giusta pista investigativa da seguire per dare un nome e cognome a chi ha messo a segno il furto.

Difficile, praticamente impossibile, ipotizzare che ad agire sia stato un solo criminale. E questo sia per il numero di danneggiamenti messi a segno, sia per quanto è stato portato via: più computer, monitor e termo scanner.