Il maxi furto in gioielleria, bottino di 50mila euro

Hanno rubato gioielli per un ammontare stimato in oltre 50 mila euro. Ieri pomeriggio, l’inventario dei preziosi sottratti – e il relativo valore – risultava essere ancora in corso. Ma il bottino portato via dalla gioielleria Urso, di corso Vittorio Emanuele a Favara, si preannunciava più che importante.

La banda – impossibile ipotizzare che sia entrato in azione un solo criminale – è riuscita ad intrufolarsi dopo aver forzato la saracinesca. Non si è innescato nessun allarme che, a quanto pare, sarebbe stato disattivato anzitempo.

I ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte e l’hanno letteralmente razziata. Come abbiano fatto dimostrerebbe che forse si tratta di una banda di professionisti, capaci appunto di disattivare – come sembrerebbe – l’allarme, di aprire una cassaforte di gioielleria, che non è certamente quelle delle abitazioni private, e forse anche di non lasciarsi tracce alle spalle.

Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di risalire alle immagini della videosorveglianza.