Banda di ladri si intrufola in gioielleria, scatta l'antifurto nebbiogeno urticante: 5 malviventi in fuga

Si intrufolano nel centro commerciale “Il porto”, forzano la saracinesca della gioielleria e, in maniera fulminea, iniziano ad arraffare tutti i preziosi che erano rimasti negli espositori del negozio. Un paio di minuti appena, prima che si innescasse l’allarme con il sistema spruzzo di gas urticanti. Un fumo che ha, di fatto, messo in fuga – facendolo loro interrompere il “lavoro” – i malviventi. Cinque, forse sei, i ladri – tutti con il volto coperto – che se la sono data a gambe levate, grattandosi a destra e a manca.

Ad accertare che in azione è entrata una vera e propria banda – composta, appunto, da cinque o forse sei persone – sono stati i carabinieri che hanno subito raccolto la segnalazione di allarme e che hanno, in maniera altrettanto fulminea, verificato i filmati degli impianti di videosorveglianza che sono posti a presidio del centro commerciale e della gioielleria. Il danno provocato al negozio, ieri pomeriggio, non risultava essere stato ancora quantificato. Titolari e impiegati stavano facendo l’inventario dei preziosi che erano stati lasciati, come sempre, negli espositori. Perché gli oggetti di valore, di gran valore, erano stati – come sempre – raccolti e riposti in cassaforte prima della chiusura dell’attività commerciale.

Dell’attività investigativa, che ieri risultava essere appena all’inizio, si stanno occupando i militari dell’Arma della stazione di Licata. Carabinieri che proveranno a dare un’identità a tutti o a qualcuno dei ladri che hanno agito nottetempo, ma che sono stati messi in fuga dall’allarme con sistema spruzzo di gas urticante.