Il furto alla gioielleria del centro commerciale: portati via preziosi per mille euro

Ammonta a poco meno di mille euro il valore dei preziosi, monili in argento per la maggior parte, che la banda di ladri è riuscita a portar via, nella notte fra giovedì e venerdì, dalla gioielleria del centro commerciale “Il porto”. A quantificare l’ammontare del bottino, dopo aver fatto un accurato inventario dei monili che erano negli espositori e che sono appunto scomparsi, è stata una dipendente dell’esercizio commerciale. Gli oggetti di valore, di gran valore, erano stati – come sempre – raccolti e riposti in cassaforte prima della chiusura dell’attività commerciale. A questo danno si aggiunge però provocato alla saracinesca della gioielleria che è stata pesantemente forzata.

Dell’attività investigativa, già nottetempo, ossia non appena si è innescato l’allarme, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Licata. Ad entrare in azione, ma il colpo è durato praticamente pochi minuti visto che si è innescato l’antifurto nebbiogeno urticante, sono stati cinque, forse sei, malviventi, tutti con il volto coperto. Una banda che è stata messa appunto in fuga, grattandosi a destra e a manca, proprio dal tipo di sistema antifurto che era ed è a presidio della gioielleria.