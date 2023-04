Approfittano dei lavori di ristrutturazione di una casa e rubano un fucile da caccia: avviate le indagini

Approfittano dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione, riescono ad intrufolarsi senza alcuna difficoltà e portano via un fucile da caccia, tipo doppietta, calibro 12. E' accaduto a Canicattì, in via Pertini.

Non è chiaro quando, con precisione, è stato messo a segno il furto: certamente tra febbraio e lo scorso 16 aprile, quando è stata fatta la scoperta. A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Canicattì, per denunciare la razzia, è stata la nipote del proprietario dell'abitazione: un pensionato ottantacinquenne.

Il danno economico provocato all'anziano non è certamente rilevante, ma c'è un'arma - una doppietta calibro 12 - in giro clandestinamente.

I militari dell'Arma hanno avviato, inevitabilmente, ricerche ed indagini tanto per ritrovare il fucile da caccia, quanto per fare chiarezza e individuare, laddove possibile, i ladri. Non filtrano indiscrezioni, naturalmente, sull'attività investigativa.