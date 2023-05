Lascia l'auto in un parcheggio a pagamento e al momento di riprenderla la ritrova senza fari

Lascia l'auto, una Fiat 500 X, in un posteggio vicino all'aeroporto di Catania e prende il volo. Dopo tre giorni, al momento di riprendere la vettura, la ritrova senza i fari posteriori. Ad avvisarla è stato uno degli addetti al ritiro delle macchine. Fra incredulità e rabbia, visto che la Fiat 500 X era stata messa in un parcheggio a pagamento proprio per non avere problemi, la donna - una quarantottenne abitante a Canicattì - ha appurato che non erano presenti danni sul mezzo. L'idea è che i ladri abbiano agito dall’intento per svincolare i fari dal resto della carrozzeria. La quarantottenne aveva, del resto, lasciato le auto appese, esattamente per come richiesto dai gestori dell'area di parcheggio.

La donna ha formalizzato denuncia alla polizia. Sull'area di parcheggio, a quanto pare, vi sarebbe un impianto di video sorveglianza che potrebbe aver ripreso i ladri in azione.

I poliziotti di Canicattì hanno già trasmesso la denuncia di furto ai colleghi di Catania.