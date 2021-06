Furto di energia elettrica, assolto per non aver commesso il fatto

Sotto processo per furto di energia elettrica. Sul banco degli imputati il ravanusano Fabrizio Napoli che e? stato assolto per non aver commesso il fatto dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Quattrocchi, dall’accusa di furto aggravato, in concorso, di energia elettrica.



Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 6 mesi di reclusione. L’uomo e? stato assistito in giudizio dall’avvocato Carmelo Pitrola che e? riuscito a dimostrare, nel corso del dibattimento, che l’imputato era estraneo alle accuse che gli venivano mosse.Determinanti le testimoniante dei Carabinieri intervenuti sui luoghi ma anche l’esame dell’imputato, richiesto dal difensore, che ha convinto il giudice ad adottare la formula assolutoria.