"Banda delle macchinette" all'Agenzia delle entrate: 3 furto nel giro di pochi giorni nella stessa zona

Questa volta è "toccato" all'Agenzia delle entrate di piazza Metello. Dopo due colpi, nel giro di neanche 48 ore, alla sede del Libero consorzio comunale di via Acrone, la "banda delle macchinette" ha colpito sempre nella stessa area. I delinquenti hanno forzato una porta finestra e hanno svuotato le cassette dei distributori di snack e bevande. Non è chiaro, ieri non risultava essere stato ancora quantificato, quanto hanno portato via.

A chiamare i carabinieri, fatta la scoperta dell'effrazione, è stata una guardia giurata. E in piazza Metello sono accorsi i militari del nucleo Operativo e radiomobile. A ruota sono giunti anche i carabinieri della Scientifica per effettuare i cosiddetti rilievi di rito, mettendosi a "caccia" di tracce o indizi per provare ad identificare il balordo o i balordi che hanno agito.

Il modus operandi è stato identico a quello delle due razzie realizzate in danno degli uffici del Libero consorzio. L'ipotesi, che dovrà naturalmente essere suffragata dall'attività investigativa, è che a colpire in tutti e tre i casi sia stata sempre la stessa "mano".