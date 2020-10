Furto al corriere espresso e giovani in fuga per mezza città: rintracciati e denunciati dai carabinieri

Rubano dei pacchi dal furgoncino del corriere Gls e scappano su un'autovettura: una Alfa Romeo 159. L'auto viene intercettata da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile e viene ingaggiato un inseguimento: da via Callicratide, attraversando praticamente l'intera città, fino a contrada Mosella. E' proprio fra le campagne che i due abbandonano la macchina, gettando fra l'erbaccia i pacchi che erano stati arraffati, e si dileguano a piedi. Una fuga che, di fatto, essendo trascorsa la flagranza, ha impedito l'arresto. Ma i due agrigentini trentunenni sono stati identificati e denunciati. L'ipotesi di reato contestata è furto in concorso.

I due, stando a quanto i carabinieri sono riusciti a ricostruire, erano in macchina in via Callicratide quando si sono accorti che i portelloni del furgoncino del corriere Gls erano rimasti aperti. L'operatore stava effettuando delle consegne in zona e li aveva infatti lasciati socchiusi. In pieno giorno - tutto è accaduto nella giornata di ieri - i due si sono impossessati, alla cieca, di alcuni pacchi che hanno caricato sull'autovettura. Ad accorgersi di quei due e dell'auto che si stava repentinamente allontanando è stato lo stesso corriere che, immediatamente, ha allertato il 112. La prima pattuglia disponibile ha raggiunto, in maniera fulminea, la via Callicratide dove ha, appunto, intercettato l'Alfa Romeo 159. E' partito l'inseguimento di quell'auto che, a quanto pare, non voleva saperne di arrestare la marcia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla Mosella, poi, i due trentunenni hanno abbandonato l'auto e hanno gettato, provando di fatto a farli sparire, i pacchi arraffati dal furgone del corriere. Sperando di farla franca, i due agrigentini si sono volatilizzati a piedi. Ma non è servito a molto perché l'attività investigativa dei carabinieri ha portato i militari direttamente nelle loro abitazioni dove sono stati, appunto, rintracciati. Recuperati e restituiti al corriere anche i pacchi che erano stati rubati.