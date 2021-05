"Non pagavano la luce della villetta da 5 anni", arrestata un'intera famiglia

Denunciato, sempre per furto aggravato in concorso, il marito nonché padre: un sessantaseienne

Un'intera famiglia - madre e tre figli - sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il marito, nonché padre, è stato invece denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per la stessa ipotesi di reato. I carabinieri della tenenza di Favara hanno trovato una villetta, con più unità abitative, allacciata abusivamente alla corrente elettrica pubblica. E per quella villetta la corrente elettrica non veniva pagata da ben 5 anni.

Agli arresti domiciliari sono stati posti: la casalinga di 60 anni e i figli di 36 anni, di 33 anni e di 27 anni. Denunciato, invece, in stato di libertà, il capo famiglia di 66 anni.

Il controllo dei carabinieri della tenenza di Favara, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, è stato effettuato assieme ai tecnici dell'Enel. Questo perché appunto c'era uno stabile - la villetta con più unità abitative - che, seppur avendo la fornitura elettrica, non risultava pagarla da ben 5 anni.