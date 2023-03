Dopo la scuola dell'infanzia e l'asilo nido è "toccato" all'istituto Garibaldi-Capuano: rubati i pc

Non soltanto la scuola dell'infanzia e l'asilo nido, ma anche l'istituto comprensivo "Garibaldi/Capuano". Delinquenti scatenati, così sembra, a Raffadali. Criminali che sembrano, almeno per il momento, privilegiare gli istituti scolastici. E dalla "Garibaldi/Capuano" di via Porta Palermo, i ladri hanno portato via sei pc portatili.

La scoperta è stata fatta al momento della riapertura della scuola e subito è stato lanciato l'allarme alla stazione dei carabinieri. La denuncia, a carico di ignoti, è stata poi formalizzata dalla dirigente scolastica.

Il furto è stato messo a segno nella notte fra mercoledì e giovedì. I delinquenti sono riusciti ad introdursi all'interno della scuola dopo aver forzato la porta d'emergenza.

Il danno provocato all'istituto comprensivo non è stato ancora quantificato e non è coperto da nessuna polizza assicurativa. In via Porta Palermo non vi sono telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare l'attività investigativa dei militari dell'Arma.