Furto commesso nel 2012, deve scontare 7 mesi di reclusione: arrestato 44enne

Deve scontare sette mesi di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, per un furto commesso nel 2012. E’ in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo che i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un romeno quarantaquattrenne. La pena alla quale è stato condannato è, infatti, divenuta definitiva ed è stato dunque sottoposto alla detenzione domiciliare. L’uomo, all’arrivo dei poliziotti del commissariato cittadino, non ha battuto ciglio, ben consapevole di cosa lo aspettava, e s’è lasciato notificare il provvedimento del tribunale di Sorveglianza.