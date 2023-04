Scooter sparisce nel nulla durante la notte: danni per una disoccupata

Non è stato il primo e, verosimilmente, non sarà neanche l'ultimo. Una quarantottenne canicattinese ha denunciato, alla stazione dei carabinieri di Canicattì, il furto del proprio ciclomotore. La donna, una disoccupata, ha lasciato parcheggiato in via Ugo Giordano il suo Piaggio Zip e, al momento di riprenderlo, non lo ha più trovato: il due ruote è scomparso nel nulla.

Il danno, provocato alla donna, è stato quantificato in circa 500 euro e non è coperto da assicurazione.

I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia, hanno avviato le indagini per provare ad identificare il balordo che è riuscito, senza essere visto, né sentito, a far sparire nel nulla il ciclomotore durante la notte.