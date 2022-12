Si intrufolano nei cunicoli sottostanti all'hotel e rubano cavi di rame: danno per 100 mila euro

Si sono intrufolati nei cunicoli sottostanti allo “Sciacca Mare” e hanno rubato numerosi cavi elettrici di rame, dalla lunghezza di circa 80 metri ciascuno. E’ andata in tilt la linea elettrica, danneggiando gli impianti frigo e di riscaldamento. E’ stato stimato in circa 100 mila euro il danno provocato agli hotels. Danno che, però, per fortuna, risulta essere coperto da polizza assicurativa.

A denunciare il maxi furto, alla stazione dei carabinieri di Sciacca, è stato il general manager del complesso ricettivo. Il furto dovrebbe essere stato messo a segno fra il 7 e il 16 dicembre. Non c’è certezza, infatti, sulla data esatta. E nessuno, a quanto pare, avrebbe visto, né sentito nulla. E’ certo infatti che non vi sono state segnalazioni, a nessuna delle forze dell’ordine, su eventuali presenze o movimenti sospetti.

Fatta la scoperta, è stato appunto il general manager a formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, ai militari dell’Arma che hanno subito avviato le indagini. Non filtrano indiscrezioni sulla “strada” intrapresa dai carabinieri che stanno, naturalmente, cercando di identificare i balordi che sono entrati in azione. “Cacciatori” di rame che sapevano benissimo però dove mettere le mani e come muoversi, prendendo di mira una struttura ricettiva che, durante il periodo estivo, è super gettonata.

Non ci sono informazioni sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza posti a presidio dello “Sciacca Mare”. Qualora eventuali telecamere fossero state attive, è scontato che i carabinieri hanno già verificato se emerge o meno qualcosa dai filmati registrati.

Era da un po’ di tempo che non si vedevano, né a Sciacca, né nel resto dell’Agrigentino, “cacciatori” di “oro rosso” in azione. C’è stato un tempo, diversi anni addietro, in cui questo genere di furti erano praticamente sistematici. Poi però il fenomeno è sembrato, tranne qualche raro episodio appunto, rallentare.