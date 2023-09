"Hanno rubato cavi di rame al Grand hotel": divieto di dimora per due fratelli

Divieto di dimora in provincia di Agrigento per i due fratelli romeni - un 29enne e un 33enne - arrestati, nei giorni scorsi, dai carabinieri perché trovati in possesso, sull'Opel Astra, di circa 600 metri di cavi di rame. Ben 685 chilogrammi di cavi che sono risultati rubati dal Grand hotel San Calogero. A disporlo, accogliendo la richiesta della Procura, è stato il giudice del tribunale di Sciacca.

I due, residenti a Castelvetrano, dopo l'arresto in flagranza di reato erano stati posti ai domiciliari.