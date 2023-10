Raid nelle campagne di Sciacca rubati 3 chilometri di linea elettrica: 130 mila euro di danni

Triplo furto di cavi di rame della pubblica illuminazione in località San Calogero, a Sciacca: i ladri hanno portato via 3 chilometri di linea elettrica. Il danno per il Comune di Sciacca ammonta a circa 130 mila euro.

Nel primo furto avevano rubato circa il 70 per cento della linea elettrica e poi tutto il resto. Il Comune di Sciacca prova a correre ai ripari e ha acquisito alcuni preventivi per la riparazione. I lavori dovrebbero durare almeno un mese.