Ladri "visitano" l'asilo di via Regione Siciliana: si sono "accontentati" della cassetta del pronto soccorso

Cercavano soldi, forse quelli dei distributori automatici di snack e bevande. Si sono accontentati della cassetta del pronto soccorso, perché soltanto quella è stata portata via dall'asilo di via Regione Siciliana ad Agrigento. Ma sono stati creati danni, anche se non pesantissimi, alla porta d'ingresso. È accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì. E nessuno degli abitanti della zona s'è accorto di nulla di anomalo, né ha sentito rumori sospetti.

La scoperta del danneggiamento e furto è stata fatta giovedì, nell'esatto momento in cui l'asilo - una scuola paritaria - stava per riaprire le porte. Subito è stato contattato il numero unico d'emergenza, il 112, e in via Regione Siciliana si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della questura. Agenti che hanno accertato il furto aggravato e raccolto la denuncia a carico di ignoti. Sono state avviate le indagini, ma a quanto pare in zona non vi sarebbero impianti di videosorveglianza.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.