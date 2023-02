Ladri in azione anche al Villaggio Mosè: "visitata" casa di un pensionato e arraffati preziosi e 12 orologi

Il modus operandi resta sempre lo stesso: verosimilmente monitorano l?abitazione prescelta e non appena vedono allontanarsi i proprietari entrano in azione. Dovrebbe essere andata così nel pomeriggio di domenica al viale Leonardo Sciascia nel quartiere del Villaggio Mosè. Ad essere razziata ? sono stati portati via tutti i monili in oro e ben 12 orologi - è stata l?abitazione di un pensionato quarantottenne.

In casa, nel pomeriggio di domenica, non c?era, appunto, nessuno. Vita facile per i malviventi che hanno forzato una finestra, si sono intrufolati e hanno avuto il tempo per potere ?lavorare? senza essere disturbati. La scoperta è stata fatta, naturalmente, al momento del rientro in casa dei proprietari. Inevitabile lo choc e la rabbia. E? stato lanciato l?allarme e sul posto, al viale Leonardo Sciascia, sono giunti i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè. Sono state avviate le ricerche nella zona, ma purtroppo non è stato individuato nessun individuo sospetto. Al proprietario della residenza non è rimasto altro da fare che formalizzare una denuncia a carico di ignoti.

Il danno provocato alla famiglia agrigentina non è stato ? non risultava ieri ? ancora quantificato, ma si preannuncia decisamente ingente. E non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri hanno avviato le indagini e, verosimilmente, uno dei primi passaggi investigativi è stato quello di verificare la presenza, o meno, di impianti di videosorveglianza. Le bocche sono rigorosamente cucite e, ieri, non trapelava nessuna indiscrezione. Un furto simile ? per modus operandi ? è stato messo a segno in contrada Durrueli a Porto Empedocle. Non da escludere che la ?mano? possa essere sempre la stessa. Ma questo spetterà, naturalmente, ai carabinieri e alla loro attività investigativa, stabilirlo.