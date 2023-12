Manca da casa per 3 giorni e al ritorno trova la "sorpresa": i ladri hanno portato via orologi e preziosi

Manca da casa per tre giorni e al rientro trova la "sorpresa": qualcuno è riuscito non soltanto ad intrufolarsi, ma anche a rubare tutti i preziosi - orologi, orecchini, anelli, collane - gelosamente conservati in punti diversi. E lo ha fatto, dopo aver rovistato praticamente ovunque, senza lasciarsi tracce dietro le spalle, nemmeno segni di effrazione.

Vittima del furto è stato un agrigentino settantatreenne. Il pensionato ha subito - accadeva negli scorsi giorni - denunciato alla polizia. E gli agenti hanno avviato accertamenti ed indagini per cercare di risalire all'autore, o autori, del colpo. Il danno provocato al settantatreenne e alla sua famiglia non è stato quantificato nell'esatto ammontare, ma non sembrerebbe essere certamente di poco conto.

Misterioso il dettaglio che chi ha agito non ha forzato né porta, né finestre. Il ladro potrebbe aver avuto la chiave dell'appartamento, in pieno centro di Agrigento? E magari sapeva anche che in quella casa non vi sarebbe stato, per qualche giorno, nessuno? O è stata usata una particolare chiave capace di aprire la porta di ingresso senza provocare danni? Interrogativi che, come è già successo in un altro analogo episodio di microcriminalità, si stanno ponendo i poliziotti.