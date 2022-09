Sparisce il sacchetto di preziosi nascosto nell'armadio: è mistero sul furto subito da una pensionata

Non avrebbe mai pensato, né tantomeno sospettato, che tutti i suoi gioielli sparissero così, all’improvviso, mentre erano riposti e nascosti nell’armadio della sua camera da letto. Ha avuto dello sconvolgente la scoperta fatta, semplicemente per puro caso, dalla pensionata agrigentina sessantasettenne. La donna, sistemando la biancheria, ha buttato un occhio e con la mano ha tastato l’angolo dove sapeva di aver riposto il sacchetto con all’interno bracciali, collane ed orecchini. Sacchetto che però non ha sentito. Ha alzato, per controllare, quello che lei stessa aveva messo sopra e il sacchetto non c’era più. La pensionata, inevitabilmente, ha tirato fuori tutta la biancheria sistemata, cercando il sacchetto con i preziosi. Ma niente da fare, tutto era scomparso. E misteriosamente.

L’ultima volta che aveva controllato, e trovato il sacchetto, era stato subito dopo Ferragosto. Nei giorni scorsi, invece, la bruttissima scoperta. Eppure l’agrigentina non ha mai trovato segni di scasso a porte o finestre. Il chiaro, lampante, segnale appunto che qualcuno s’era intrufolato e messo a segno il furto.

La donna s’è recata subito all’ufficio Denunce della Questura ed ha raccontato tutto ai poliziotti. Gli agenti hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti e avviato le indagini. Appare scontato – anche se naturalmente non vi sono conferme istituzionali al riguardo – che quel sacchetto, ricolmo appunto di preziosi, sia stato portato via da qualcuno che, in un modo o nell’altro, aveva ed ha liberamente accesso nell’appartamento di Fontanelle della sessantasettenne.

Spetterà però ai poliziotti mettere dei punti fermi nell’inchiesta e, restringendo il cerchio dei possibili sospettati, arrivare all’identificazione del balordo che si è impossessato, senza nulla far capire e vedere all’agrigentina, del sacchetto con orecchini, collane e bracciali. Il danno, provocato alla pensionata, non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, ma a quanto pare dovrebbe essere importante: di svariate migliaia di euro.