Pensionata 83enne esce di casa per un'ora e i ladri le fanno visita: rubati monili

Hanno approfittato dell'assenza della padrona di casa - durata circa un'ora - e hanno "ripulito" l'abitazione. Non è accaduto nel cuore della notte, né in periferia. Ma in una zona centrale qual è via Papa Luciani e fra le ore 10 e le 11. La pensionata ottantatreenne, in quell'oretta, era fuori casa. Senza essere visti, né tanto meno sentiti, dei balordi si sono introdotti e, mettendo tutto a soqquadro, hanno cercato e trovato diversi monili in oro.

Arraffato il bottino, che non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare, i malviventi si sono dileguati nel nulla, senza - a quanto pare - lasciare tracce. A denunciare il furto in abitazione è stata la figlia dell'anziana che si è rivolta alla stazione dei carabinieri di Agrigento.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini.