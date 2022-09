"Sorpresi a rubare monili in un'abitazione", denunciati due giovanissimi

Questa volta sono stati beccati. Ed anche denunciati alla Procura. Si tratta di due “topi d’appartamento” che, domenica sera, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un’abitazione di via Toniolo, nel quartiere dello stadio Esseneto di Agrigento, e a rubare.

I due – si tratta di un ventitreenne e di un diciottenne, entrambi agrigentini e disoccupati, - sono stati sorpresi dai carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento. Avevano appena rubato, dopo aver rovistato praticamente ovunque, dei monili in argento. Refurtiva che è stata recuperata, sempre dai militari dell’Arma, e restituita al proprietario della residenza: un sessantatreenne agrigentino.

I giovani, adesso, dopo che è stata, naturalmente, informata la Procura della Repubblica, dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di furto.

Non c’è, non di recente, nessun allarme razzie in abitazione nella città dei Templi. Qualche “colpo” c’è stato certo, ma rientra nell’ordinario trend. Furti, messi a segno durante la momentanea assenza dei padroni di casa, tanto nella città dei Templi quanto nel resto della provincia, che però sono rimasti senza l’individuazione dei responsabili. Nel caso di via Toniolo, invece, i carabinieri sono riusciti a sorprendere i due giovanissimi mentre erano praticamente all’opera e sono finiti, entrambi, nei guai. Fra l’altro uno, il ventitreenne è risultato avere anche dei piccoli precedenti di polizia.

Il riserbo su quanto è avvenuto in via Toniolo, ieri, risultava essere fitto. Anzi categorico. Non filtrava nessuna indiscrezione su come i carabinieri del nucleo Operativo, della compagnia di Agrigento, siano riusciti a sorprendere i due giovanissimi nell’abitazione del sessantatreenne. Eppure, e questo è un dato di fatto, la “risposta” – quella che normalmente tutti i cittadini s’aspettano da parte delle forze dell’ordine – c’è stata. Ed è stata anche più che esauriente. Verosimilmente, ma non ci sono certezze al riguardo appunto, è stata “frutto” del controllo del territorio.