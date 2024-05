"Ha rubato in un'abitazione": 32enne condannato e portato in carcere

Ha rubato in un'abitazione di Grotte, il 2 novembre del 2022. Adesso è stato riconosciuto colpevole e in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della procura della Repubblica, è stato arrestato e portato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Deve scontare la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione.

Ad eseguire il provvedimento a carico di un disoccupato romeno di 32 anni sono stati i carabinieri della stazione di Canicattì. Perché l'uomo è risultato essere residente proprio nella città dell'uva Italia.

Il trentaduenne è stato rintracciato dai militari dell'Arma che gli hanno notificato appunto l'ordine di carcerazione. Il romeno non ha opposto resistenza e si è lasciato accompagnare al carcere di contrada Petrusa dove dovrà appunto scontare la pena.

