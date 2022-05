Anche le recinzioni metalliche e i segnali stradali vanno a ruba: colpo in un cantiere edile

Anche le recinzioni metalliche e i segnali stradali vanno a ruba. Sembra incredibile quanto è accaduto ? ed è stato denunciato alla stazione dei carabinieri ? a Grotte dove da un cantiere edile sono sparite due recinzioni metalliche e cinque cartelli stradali che erano stati lasciati, per informare e sicurezza, lungo la via Ingrao: praticamente in pieno centro. Un furto ? quantificato in circa 500 euro e non coperto da nessuna polizza assicurativa ? che è stato messo a segno durante le ore notturne: da mezzanotte circa alle 6,30.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Grotte, formalizzando la denuncia di furto aggravato a carico di ignoti, è stato l?imprenditore edile, titolare della ditta che ha subito il furto, ossia un racalmutese di 35 anni. I militari dell?Arma di Grotte, che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno, naturalmente, subito informato la Procura della Repubblica di Agrigento e avviato le indagini per provare a raccogliere elementi ed indizi che consentano di identificare l?autore del furto. Qualcuno che verosimilmente in via Ingrao è arrivato con una grossa autovettura o con un mezzo pesante, visto che sono state portate via infatti due ingombranti recinzioni metalliche.