Subì il furto della borsa in via Atenea, dopo più di mese denunciato 36enne: ha usato il bancomat

Del furto della borsa avvenuto sull’auto, in un pomeriggio dello scorso febbraio lungo la via Atenea, non s’era neanche accorta. Aveva distrattamente lasciato la borsa all’interno dell’abitacolo ed era scesa un attimo. Se ne è accorta invece, qualche ora dopo, quando sul cellulare – che aveva in tasca – sono cominciati ad arrivare degli Sms: qualcuno stava tentando di fare dei prelievi di denaro con il suo bancomat. Ha cercato e ricercato e, alla fine, ha dovuto prendere atto che borsetta e tutto il suo contenuto erano scomparsi. Un mese e mezzo dopo, i poliziotti dell’ufficio Denunce della Questura – gli stessi ai quali si era rivolta per raccontare quanto le era accaduto, formalizzando una segnalazione a carico di ignoti – sono riusciti a dare un nome e cognome a colui che era venuto in possesso del bancomat. Ad essere denunciato, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito è stato un magrebino trentaseienne. Un uomo che è stato “incastrato” grazie ad una rapida, e brillante, attività investigativa dei poliziotti dell’ufficio Denunce appunto che si sono avvalsi anche dell’esame dei filmati ricavati dagli impianti di videosorveglianza collocati lungo la via Atenea.

Non c’è nessuna certezza naturalmente, non potrebbe essere altrimenti, del fatto che il furto della borsetta sia stato commesso dal magrebino. E’ certo però che l’uomo è colui che è venuto in possesso del bancomat e che ha tentato anche di fare più prelievi. Pare che in un caso, arraffando 50 euro, ci sia anche riuscito.

I poliziotti della sezione Volanti (l’ufficio Denunce fa parte proprio della sezione Volanti ndr.), si sono avvalsi – in quella che, appunto, è stata una rapida e brillante attività investigativa – anche della lista movimenti della banca. Ed è proprio incrociando tutti i dati in loro possesso: lista movimenti della banca e filmati dei sistemi di videosorveglianza che gli agenti sono riusciti ad individuare prima l’uomo che aveva il bancomat e poi ad identificarlo. A carico del magrebino trentaseienne è stata, dunque, formalizzata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.