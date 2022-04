Trovato con una macchina rubata e refurtiva: arrestato 34enne sorvegliato speciale

Furto aggravato, ricettazione di auto rubata, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, violazione delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale, inottemperanza al foglio di via obbligatorio che era stato firmato dal questore di Agrigento. E’ per queste ipotesi di reato che i poliziotti della sezione Volanti hanno arrestato G. S., 34 anni, di Canicattì. Il giovane è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima.

Durante il controllo del territorio, i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno trovato il trentaquattrenne canicattinese in possesso delle chiavi di un’autovettura, una Toyota Yaris: macchina che è risultata rubata nei giorni scorsi, il 21 aprile per la precisione. All’interno dell’utilitaria sono stati trovati invece – durante la conseguente perquisizione – attrezzi atti allo scasso, nonché la refurtiva di un furto che era stato messo a segno poco prima, secondo l’accusa, proprio trentaquattrenne su un’altra autovettura. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e per il canicattinese è scattato l’arresto in flagranza di reato. Ancora una volta, nella città dei Templi, il sistematico e meticoloso controllo del territorio ha permesso – ai poliziotti della sezione Volanti – di prevenire e reprimere quelli che sono i reati che toccano tutti, indistintamente, e che più infastidiscono: i reati predatori.