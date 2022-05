Lasciano dei sacchetti in macchina e vengono derubati: turisti francesi portano a casa un brutto "souvenir"

Arrivano ad Agrigento per visitare le sue bellezze e trascorrere qualche giorno di piacevole relax. Per fare un giro in pieno centro, via Atenea compresa, posteggiano la Fiat Punto presa a noleggio in viale Europa. Commettono però una leggerezza: lasciano, per fare arieggiare l’abitacolo, due dita aperte da un finestrino. Un comportamento che, di fatto, gli è costato caro. Qualcuno, in pieno giorno, senza essere visto, né sentito, è riuscito a forzare il finestrino e ad abbassarlo e s’è impossessato di tutto quello che, sempre con leggerezza, era stato lasciato all’interno della vettura: due sacche con effetti personali e tutti i documenti. Vittime del furto – denunciato alla polizia di Stato – una coppia di turisti francesi. Visitatori che hanno lasciato, sgomenti, la città dei Templi dove, probabilmente, non torneranno mai più nella loro vita.

I poliziotti della sezione Volanti, raccolta la denuncia a carico di ignoti, hanno subito avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome all’autore di quel furto che certamente ha provocato molti più danni ai turisti francesi rispetto a quanto avrebbe potuto arrecarne un furto di denaro. E questo perché i turisti sono, di fatto, rimasti senza documenti. E hanno dovuto chiedere aiuto per rifarli prima di riuscire a tornare a casa. Inoltre, nonostante la vettura presa a nolo fosse stata assicurata, i visitatori hanno, per intanto, dovuto sborsare i soldi per pagare il danno provocato, dal malvivente, al finestrino della Fiat Punto.

Nessuno, purtroppo, nonostante la vettura fosse stata lasciata posteggiata in pieno centro e il fatto sia avvenuto in pieno giorno, s’è accorto di nulla. E di telecamere di videosorveglianza, in quel preciso punto, non ve ne sarebbero. Il che rende assai complicata l’attività investigativa degli agenti.