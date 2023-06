Si affaccia per fumare una sigaretta e vede la sua auto in marcia: rubata Fiat 500 a guardia giurata

Si affaccia alla finestra per fumare una sigaretta e vede passare, una davanti all'altra, due Fiat Cinquecento. Butta l'occhio laddove, davanti casa, aveva posteggiato e si accorge che la sua auto non c'era più. Fra rabbia e incredulità la guardia particolare giurata non ha potuto far altro che correre al commissariato di polizia e denunciare quanto, suo malgrado, gli era accaduto.

Tanto la polizia, quanto lo stesso proprietario - praticamente per l'intera giornata - non hanno fatto altro che cercare l'utilitaria e la Fiat Cinquecento è stata ritrovata, alle 21,30 circa, in via Della Costituzione, sempre a Canicattì. La perizia giurata ha immediatamente, una volta ritrovata l'auto, composto il numero unico d'emergenza, il 112, e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri che dopo tutti gli accertamenti necessari hanno riconsegnato l'auto al canicattinese.

La Fiat Cinquecento nera aveva il cilindretto dello sportello lato guida, il quadro d'accensione e il blocco sterzo danneggiati.