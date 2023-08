Parcheggia l'auto sotto casa e al mattino non c'è più: ladri in azione nella notte

Parcheggia la propria auto sotto casa e, al mattino, non la trova più. Vittima di questa disavventura è una donna, una casalinga trentenne residente a Canicattì.

Aveva lasciato in sosta, come ogni giorno, la propria Fiat Panda nella strada in cui abita intorno alle 21, ma durante la notte qualcuno, senza farsi vedere e senza far scattare allerta o allarmi ha proceduto a portare via il mezzo, che è sparito nel nulla.

Per la donna non c'è stato altro da fare che presentarsi in Commissariato a Canicatti e denunciare il fatto, nella speranza che gli agenti possano fare qualcosa. L'auto, dal valore di circa 7mila euro, non era assicurata per il furto.