Lascia l'auto posteggiata a pochi passi da casa e non la ritrova più: 39enne denuncia il furto

Lascia l'auto, una Ford Mondeo, posteggiata in via Labriola e, al momento di riprenderla, non la ritrova più. Nuovo furto di mezzi a Canicattì dove, al commissariato cittadino, s'è presentato il marito dell'intestatoria della macchina per formalizzare denuncia a carico di ignoti. Dal presidio di pubblica sicurezza è, di fatto, ormai, un continuo via vai. Per la maggior parte, vanno a ruba le Fiat Punto o Grande Punto, ma nelle ultime settimane anche altre auto vengono fatte sparire nel nulla.

Il furto si è registrato – secondo quanto è stato denunciato dal marito dell’intestataria, un canicattinese trentanovenne, - fra il 18 e il 30 ottobre: arco di tempo durante il quale l’auto era stata, appunto, lasciata posteggiata lungo la pubblica via. I poliziotti del commissariato hanno subito, nonostante non vi sia certezza sul giorno esatto del furto, avviato le indagini. Il primissimo passo investigativo mosso è stata la verifica di eventuali telecamere di videosorveglianza pubbliche o private nella zona. L’esito del controllo è stato però negativo: nessun impianto è risultato esserci nell’area dove si è registrato il furto e nessuno, a quanto pare, avrebbe visto, né sentito nulla. L’auto non è risultata essere assicurata.