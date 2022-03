Rubano solo giocattoli e pannolini ma lasciano gli oggetti di valore: strano furto all’asilo nido “Fedro”

Strano furto, con un bottino di valore irrisorio che invece poteva essere consistente, all’interno dell’asilo nido “Fedro” in via Dante. I ladri, approfittando dell’oscurità sono riusciti a penetrare all’interno della struttura presumibilmente dal cortile adiacente alla villa comunale. Avrebbero potuto portare via fotocopiatrici e altri dispositivi elettronici che avrebbero fruttato qualcosa se rivenduti. Invece hanno rubato solo cassette di acqua potabile, salviettine imbevute, colori a cera, peluche, rotoloni di carata, pongo, colla, pannolini e persino un paio di forbicine.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.